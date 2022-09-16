6 намёков, кричащих о том, что женщине не хватает секса

Людей, в жизни которых секс присутствует на регулярной основе, всегда видно в толпе. Они уверенные в себе, активные и жизнерадостные, словно светятся изнутри. Но неудовлетворённого бедолагу тоже легко определить. Особенно просто вычислить женщину, которой не хватает секса.

1. Девушка устраивает скандалы на пустом месте

Женщина без секса в жизни постоянно устраивает скандалы и закатывает истерики. Фото © Shutterstock

Как просто распознать женщину, которой явно не хватает интима? Она не только депрессивна и со скачущим настроением, но и ещё нервная и раздражительная. Такая особа постоянно учиняет скандалы на пустом месте и разводит драму. Этим нехитрым способом женщина пытается хоть как-то компенсировать нехватку ярких эмоций в жизни. А ещё может намеренно срываться на окружающих или сталкивать людей, затевая ссоры, в которых сама участвовать не будет. Просто разводит конфликты, чтобы позлорадствовать и отпустить накопившуюся неудовлетворённость.

2. У женщины портится кожа, появляются воспаления на лице

Если секса в жизни женщины мало, это отражается на её внешнем виде. Фото © Shutterstock

Секс — это не только приятное занятие, позволяющее сблизиться с любимым человеком и почувствовать себя желанной, но ещё и отличный способ поддерживать крепкий иммунитет. Во время занятий любовью в теле женщины вырабатываются не только гормоны радости и счастья, но и прогестерон, отвечающий за молодость и красоту. Если секса в жизни дамы мало или нет вообще, это сразу отражается на внешнем виде: на коже возникают высыпания, раздражения, она шелушится и тускнеет.

3. У женщины скачет вес

Женщина, страдающая от нехватки секса, испытывает проблемы с колебаниями веса. Фото © Shutterstock

И снова про физиологию и гормоны. Регулярная интимная близость важна не только для психологического здоровья, но и физического. У женщины, если в её жизни мало секса, скачет вес: либо дама, переедая и пытаясь заполнить одиночество сладким, набирает несколько лишних килограммов, либо сильно худеет. Отчасти виноват здесь и гормон эстроген: его в организме может быть как много, так и очень мало. Наладить гормональный фон можно регулярным интимом. И поверьте, это гораздо приятнее, чем пить таблетки.

4. Дама постоянно критикует мужчин

В разговорах неудовлетворённых женщин часто проскальзывает критика в сторону мужчин. Фото © Shutterstock

В разговорах неудовлетворённой женщины часто проскальзывает критика в сторону представителей сильной половины человечества. Такая особа может намеренно акцентировать внимание на том, как ей прекрасно живётся без партнёра или что мужчинам нужен только секс, а она "не такая". Ещё как ТАКАЯ, просто боится признаться в этом самой себе. Малое количество секса пошатнуло самооценку девушки, поэтому теперь она оправдывается и защищается, говоря, что ей живётся хорошо и без близости. Но на самом деле интима хочется и очень сильно.

5. Женщина начинает одеваться вызывающе

Девушка откровенными нарядами попытается намекнуть окружающим, что секса мало. Фото © Shutterstock

Иногда девушки, которым мало секса, прекрасно понимают, что проблема есть. И хотят намекнуть о своих желаниях окружающим мужчинам. Неудовлетворённая дама может пытаться привлечь внимание потенциального партнёра яркими и броскими нарядами. Обычно это что-то чрезмерно обтягивающее, с вырезами и намеренно сексуальное. Также женщина, которая начала "охоту" за всеми мужскими взглядами в свою сторону, постарается наносить красивый макияж.

6. Женщина либо говорит о сексе постоянно, либо никогда

Женщина, которой мало секса, либо все разговоры сводит к интиму, либо молчит о нём. Фото © Shutterstock