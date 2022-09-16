6 намёков, кричащих о том, что женщине не хватает секса
Даже если женщина состоит в отношениях, это ещё не значит, что её всё полностью устраивает. Например, неудовлетворённость в сексуальном плане обязательно отразится на внешнем виде и повадках дамочки.
Людей, в жизни которых секс присутствует на регулярной основе, всегда видно в толпе. Они уверенные в себе, активные и жизнерадостные, словно светятся изнутри. Но неудовлетворённого бедолагу тоже легко определить. Особенно просто вычислить женщину, которой не хватает секса.
1. Девушка устраивает скандалы на пустом месте
Женщина без секса в жизни постоянно устраивает скандалы и закатывает истерики. Фото © Shutterstock
Как просто распознать женщину, которой явно не хватает интима? Она не только депрессивна и со скачущим настроением, но и ещё нервная и раздражительная. Такая особа постоянно учиняет скандалы на пустом месте и разводит драму. Этим нехитрым способом женщина пытается хоть как-то компенсировать нехватку ярких эмоций в жизни. А ещё может намеренно срываться на окружающих или сталкивать людей, затевая ссоры, в которых сама участвовать не будет. Просто разводит конфликты, чтобы позлорадствовать и отпустить накопившуюся неудовлетворённость.
2. У женщины портится кожа, появляются воспаления на лице
Если секса в жизни женщины мало, это отражается на её внешнем виде. Фото © Shutterstock
Секс — это не только приятное занятие, позволяющее сблизиться с любимым человеком и почувствовать себя желанной, но ещё и отличный способ поддерживать крепкий иммунитет. Во время занятий любовью в теле женщины вырабатываются не только гормоны радости и счастья, но и прогестерон, отвечающий за молодость и красоту. Если секса в жизни дамы мало или нет вообще, это сразу отражается на внешнем виде: на коже возникают высыпания, раздражения, она шелушится и тускнеет.
3. У женщины скачет вес
Женщина, страдающая от нехватки секса, испытывает проблемы с колебаниями веса. Фото © Shutterstock
И снова про физиологию и гормоны. Регулярная интимная близость важна не только для психологического здоровья, но и физического. У женщины, если в её жизни мало секса, скачет вес: либо дама, переедая и пытаясь заполнить одиночество сладким, набирает несколько лишних килограммов, либо сильно худеет. Отчасти виноват здесь и гормон эстроген: его в организме может быть как много, так и очень мало. Наладить гормональный фон можно регулярным интимом. И поверьте, это гораздо приятнее, чем пить таблетки.
4. Дама постоянно критикует мужчин
В разговорах неудовлетворённых женщин часто проскальзывает критика в сторону мужчин. Фото © Shutterstock
В разговорах неудовлетворённой женщины часто проскальзывает критика в сторону представителей сильной половины человечества. Такая особа может намеренно акцентировать внимание на том, как ей прекрасно живётся без партнёра или что мужчинам нужен только секс, а она "не такая". Ещё как ТАКАЯ, просто боится признаться в этом самой себе. Малое количество секса пошатнуло самооценку девушки, поэтому теперь она оправдывается и защищается, говоря, что ей живётся хорошо и без близости. Но на самом деле интима хочется и очень сильно.
5. Женщина начинает одеваться вызывающе
Девушка откровенными нарядами попытается намекнуть окружающим, что секса мало. Фото © Shutterstock
Иногда девушки, которым мало секса, прекрасно понимают, что проблема есть. И хотят намекнуть о своих желаниях окружающим мужчинам. Неудовлетворённая дама может пытаться привлечь внимание потенциального партнёра яркими и броскими нарядами. Обычно это что-то чрезмерно обтягивающее, с вырезами и намеренно сексуальное. Также женщина, которая начала "охоту" за всеми мужскими взглядами в свою сторону, постарается наносить красивый макияж.
6. Женщина либо говорит о сексе постоянно, либо никогда
Женщина, которой мало секса, либо все разговоры сводит к интиму, либо молчит о нём. Фото © Shutterstock
Наша психика устроена таким образом, что с действительно волнующими нас темами мы поступаем всего двумя способами. Поэтому женщина, которой мало секса в повседневности, все разговоры сводит к интиму: становится инициатором пошлых шуток или историй, начинает интересоваться соответствующим контентом и говорить об этом без всякого стеснения. Или, наоборот, дама прекращает любые разговоры на тему интима, теряется на таких вопросах, обращённых в её сторону, или даже начинает злиться.
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