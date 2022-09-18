10 кошмаров интроверта, за которые неразговорчивый друг ещё долго будет точить на вас зуб

"Ваш общительный друг умоляет пойти с ним на вечеринку. Вы всё-таки соглашаетесь, а когда приходите, он начинает ходить кругами, чтобы поговорить буквально со всеми, а вы следуете за ним как хвостик..." — Nomadic_View.

"Когда кто-то говорит: "А теперь давайте по кругу представимся!" — meiliraijow.

"В детстве худшим кошмаром было, когда к родителям приходили гости, а я торчал наверху у себя в комнате, голодный, ужасно хотел пить... и всё потому, что не мог попасть на кухню, где все тут же начинали со мной разговаривать", — mikasott.

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"Когда тебя заставляют выступить перед публикой вот прямо здесь и сейчас, а у тебя даже не было времени подготовиться... хотя бы морально", — Ultrabigbt.

"Мой ужас — встретить в метро коллегу, которого я едва знаю. Наши взгляды только пересеклись, и вот следующие 30–40 минут приходится вести неловкую беседу. Всё, что я хочу, — это просто почитать книгу, но варианта закончить разговор нет, поэтому решаю держаться до конца. Коллега в общем-то тоже не в восторге — у меня в офисе и так репутация странноватого типа. И чем больше мы разговариваем, тем больше он понимает, что слухи были правдой — у него на лице это написано. А в голове уже мелькают варианты офисных сплетен: "Боже, угадай, с кем мне вчера пришлось болтать в метро..." — jew_biscuits.

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"Телефонные звонки. Когда мне звонят — ужас. Когда мне приходится кому-то звонить — двойной кошмар", — Isand0.

"Когда люди без предупреждения приходят в гости и долго не уходят", — Girly_Sylvia.

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"Вечеринка-сюрприз по случаю моего дня рождения... на которую все мои подруги пришли со своими вторыми половинками. Так что я была 49-м колесом на своём же празднике... Убейте меня, пожалуйста", — Anneboleyn33.

"Предложение руки и сердца на публике. Если со мной случится такое, я точно откажу", — disco_di_piscio.