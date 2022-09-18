Месть за Валю Карнавал и слёзы : Фанаты негодуют из-за поведения Саши Стоуна на шоу "Звёзды в Африке" На телеканале ТНТ стартовал новый сезон популярного проекта "Звёзды в Африке". Расскажем подробнее, чем удивляли на этот раз. 17 сентября, 21:40 Саша Стоун. Фото © Rutube / "Звёзды в Африке"

В третьем сезоне телешоу "Звёзды в Африке" зрители не увидели новых героев. Участие принимают уже знакомые по предыдущим выпускам селебрити. Проект так и назвали — "Битва сезонов", где команда "синих" противостоит команде "красных". Задача же осталась прежней: звёзды шоу-бизнеса и спорта живут в саванне и добывают себе еду на испытаниях. Организаторы пригласили самых скандальных и сильных участников, среди которых сваха Роза Сябитова, модель Вика Одинцова, актёр Стас Ярушин, блогер-боец Саша Стоун, актёр Владимир Сычёв. Также отправились в Африку и победители предыдущих сезонов футболист Вячеслав Малафеев и комик Олег Верещагин.

И снова Валя Карнавал

В первом выпуске активно обсуждалась экс-участница и финалистка второго сезона Валя Карнавал, которая в решающей битве проиграла Верещагину. Сама она в Африке пока не появилась, зато приехал её будущий муж — блогер и боец Саша Стоун. Валя и Саша познакомились и сблизились как раз на этом телепроекте. Сейчас они помолвлены и живут вместе.

Саша Стоун и Валя Карнавал. Фото © Instagram / karna.val (запрещён на территории Российской Федерации)

— Я вернулся в Африку, потому что ещё не всё доделал в этом лагере. Я прибыл сюда, чтобы, как настоящий рыцарь на белом коне, отомстить за свою любимую Валечку, — сказал с ходу блогер. — Я обязан принести три головы дракона и сказать, что я победил. И привезти их Вале.

Неудивительно, что такие заявления вызвали бурные обсуждения в социальных сетях. — Самый противный участник. Зачем он голосует против своих? И пусть с Верещагиным разбирается за пределами шоу, — негодует зрительница Ильмира Уракова.

Такого же мнения придерживается и фанат Олег Черкасов: — Такая бредовая цель у Стоуна — отомстить Олегу. За что, интересно? Если это игра и побеждает сильнейший? Что за нелепые обиды и какая-то месть? Достойней цели не мог найти для пребывания на проекте? Детский сад! Хочется, чтобы его уже домой отправили.

— Стоун — отстой, не ожидала. К чему эти сопли? Пришёл тут мститель… За то, что Валя проиграла Верещагину в честной борьбе? — пишет пользователь Сети под никнеймом Елена Елена.

Слёзы Стоуна

Саша Стоун не только сделал громкие заявления, но ещё и разревелся из-за того, что сильно скучает по Вале. Успокаивал молодого парня актёр сериала "Физрук" Сычёв. Хотя уже в интервью (за глаза) Владимир открыто признался, что не понял истерики бойца.

Владимир Сычёв успокаивает Сашу Стоуна. Фото © Rutube / "Звёзды в Африке"

— Никогда не думал, что главным испытанием для меня станет разлука с любимой девушкой. И её разрывает больше. Она переживает сильно, не может сконцентрироваться, перестала пить и есть, сильно похудела. Валя за пять дней скинула четыре килограмма, — сквозь слёзы пожаловался Стоун.

Такое поведение блогера-бойца многие приняли за игру на камеру, а совсем не за порыв чувств. И, конечно, это вызвало настоящий шквал критики от зрителей. А кто-то даже посчитал, что так организаторы шоу поднимают себе рейтинги. Вот что писали пользователи соцсети "ВКонтакте" в официальной группе "Звёзд в Африке".

Екатерина Слепынина: — Как же меня заколебал Саша со своей Валей. Ещё и разнылся в конце! Ну дозу хайпа надо поменьше! Чую, припрётся Валя туда через пару выпусков, чтоб он сопли перестал размазывать. На четыре дня парень уехал… Что за дешёвый сценарий?! Прям упали в глазах… Авторы не в курсе, что многие живут в командировках? Прям очень неприятный хайп.

Татьяна Иванова: — Они друг друга стоят — Валя Карнавал и Стоун. Что та постоянно слёзы лила, что этот плачет. Вот это любовь!

Ольга Краснова: — Стоун бесит. Ноет, как баба. Скучаешь по своей Вале, так вали к ней, что припёрся-то? Валя бесила, теперь он бесит...

Мария Гончар: — Я в шоке от Стоуна. Очень мне нравился!

Юлия Смирнова: — А меня вообще взбесил Стоун. В конце серии сопли, слёзы. Это к чему? Сидел бы дома, тут бороться надо, а не сопли жевать!

Что это было на самом деле, сценарий или искренний порыв чувств влюблённого парня, неизвестно. Но то, что обратная связь оказалась такой сильной, говорит о том, что всё сработало как надо. Теперь остаётся гадать, вернётся ли на проект сама Валентина? Ведь каждого выбывшего участника сменяет новый. После первого выпуска шоу покинула гимнастка Каролина Севастьянова. Кто займёт её место? Узнаем совсем скоро.

Фото © VK / "Звёзды в Африке" Победит ли в новом сезоне друг Вали Карнавал? 0 Нет, у него нет шансов Да, это в его силах

Авторы Кира Громова