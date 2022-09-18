10 фото антиквариата, который хорошенько почистили — и теперь он выглядит словно музейный экспонат
Прибираться любят далеко не все, но вряд ли кто откажется поглазеть на результаты хорошей чистки. Собрали 10 примеров, когда люди решили отдраить старые вещи и не пожалели.
"Отполировала старое посеребрённое зеркало", — I_am_The_Teapot.
Фото © Reddit / I_am_The_Teapot
"Украшения до и после чистки", — sparkledingus.
Фото © Reddit / sparkledingus
"Почистила бабушкин французский ажурный халат 1920-х годов", — ABadMagician.
Фото © Reddit / ABadMagician
"Купила кольцо по дешёвке и хорошенько его почистила. Даже не знала, что камень на нём голубой", — lyscity.
Фото © Reddit / lyscity
"Преображение двух кресел, что я нашла выброшенными... на парковке!" — amylase777.
Фото © Reddit / amylase777
"Старинный потускневший серебряный кубок до и после полировки", — Laistrygonian.
Фото © Reddit / Laistrygonian
"Отреставрировали газовую плиту бабушки и дедушки. Сделать как в оригинале не удалось — некоторые детали были в ужасном состоянии, но получилось всё равно красиво", — navy_snipe.
Фото © Reddit / navy_snipe
"Восстановили стул 1950-х годов с подставкой для ног", — Kangar.
Фото © Reddit / Kangar
"Нашла забытое сокровище в вентиляционном отверстии в ванной моего дома 1890-х годов. Вынула кольцо из вентотверстия и почистила! 14-каратное золото!" — SligPants.
"Недавно мне подарили восемь серебряных кубков, которые десятилетиями просто лежали у нас в семье. Ушло несколько часов на полировку", — rhinestoned-tampon.
Фото © Reddit / rhinestoned-tampon
Reddit / amylase777