10 фото антиквариата, который хорошенько почистили — и теперь он выглядит словно музейный экспонат

"Отполировала старое посеребрённое зеркало", — I_am_The_Teapot.

Фото © Reddit / I_am_The_Teapot

"Украшения до и после чистки", — sparkledingus.

Фото © Reddit / sparkledingus

"Почистила бабушкин французский ажурный халат 1920-х годов", — ABadMagician.

Фото © Reddit / ABadMagician

"Купила кольцо по дешёвке и хорошенько его почистила. Даже не знала, что камень на нём голубой", — lyscity.

Фото © Reddit / lyscity

"Преображение двух кресел, что я нашла выброшенными... на парковке!" — amylase777.

Фото © Reddit / amylase777

"Старинный потускневший серебряный кубок до и после полировки", — Laistrygonian.

Фото © Reddit / Laistrygonian

"Отреставрировали газовую плиту бабушки и дедушки. Сделать как в оригинале не удалось — некоторые детали были в ужасном состоянии, но получилось всё равно красиво", — navy_snipe.

Фото © Reddit / navy_snipe

"Восстановили стул 1950-х годов с подставкой для ног", — Kangar.

Фото © Reddit / Kangar

"Нашла забытое сокровище в вентиляционном отверстии в ванной моего дома 1890-х годов. Вынула кольцо из вентотверстия и почистила! 14-каратное золото!" — SligPants.

Фото © Reddit / SligPants, SligPants

"Недавно мне подарили восемь серебряных кубков, которые десятилетиями просто лежали у нас в семье. Ушло несколько часов на полировку", — rhinestoned-tampon.