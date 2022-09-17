Как выглядят любимые девушки чемпионов мира по Dota 2

В октябре 2021-го в Румынии проходил международный турнир по компьютерной игре Dota 2. Впервые в истории победу в нём одержали киберспортсмены из России: команда Team Spirit выиграла 18,2 млн долларов. А месяц назад эти же парни заняли первое место на престижном PGL Arlington Major 2022. Вы могли бы подумать, что ребята целый день сидят за компьютерами и лишены нормальной личной жизни. Но это совсем не так. В доказательство мы собрали подборку историй про отношения киберспортсменов с девушками.

Ярослав Miposhka Найдёнов + Диана Головинова

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / diana_golovinova

Ярослав родом из Златоуста. Ему 24 года, а играть за деньги парень начал в 17. Киберспорт уже принёс Найдёнову около 3,9 млн долларов, и Miposhka явно не намерен останавливаться. Его девушку зовут Диана Головинова, она тоже геймер. Диана всюду сопровождает бойфренда и полностью разделяет его увлечение.

Мирослав Mira Колпаков + таинственная незнакомка

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / miradota

Мирослав родился в Луцке. Сейчас ему 22, а в "Доту" он начал играть ещё в 12-летнем возрасте. Но всерьёз киберспортом Мирослав увлёкся лишь на первом курсе университета. Сначала родители были против такого хобби, но когда парень попал в Team Spirit, перестали мешать. Видимо, на волне успеха Mira и познакомился со своей девушкой. Никто не знает, как её зовут, но Мирослав регулярно постит фото с прекрасной незнакомкой. Кстати, себя он считает "самым симпатичным дотером".

Магомед Collapse Халилов + Мари (уже нет)

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / meowwram

Родители Магомеда тоже были не в восторге от того, что сын часами просиживал за "Дотой". Но в 2020-м парень попал в Team Spirit, а уже через год стал мировой знаменитостью. Магомеду всего 20 лет, а он чуть не стал отцом. Его девушка Мари сообщила о беременности в феврале этого года. Правда, сразу же рассказала о расставании с киберспортсменом, который, по её словам, изменил, когда она уже была в положении.

Илья Yatoro Мулярчук + Эля

Фото © VK / team_spirit, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации)

Из-за увлечения "Дотой" Мулярчук прогулял весь девятый класс. После школы Илья поступил на геолога, но увлечение киберспортом к тому моменту уже превратилось в профессиональный интерес, поэтому в вузе его не видели ни разу. В Румынию с ним ездила его девушка Эля. О личной жизни парень предпочитает не распространяться, да и в соцсетях неактивен.

Александр TORONTOTOKYO Хертек + ?

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / torontotokyo17

Александр родился в 2001 году в Туве. В школе показывал отличную успеваемость, постоянно участвовал в олимпиадах и в итоге поступил на бюджетное отделение факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Но учёбу Саша забросил — да, тоже из-за "Доты". Не стал программистом, но добился успеха в киберспорте. О личной жизни Хертека почти ничего не известно. И пока единственная девушка, с которой парня связывают тёплые отношения, — 11-летняя сестра, которой он пообещал купить квартиру в Москве.