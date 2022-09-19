Байден достал шпаргалку и переписал с неё текст в книгу соболезнований из-за смерти Елизаветы II

Американский президент Джо Байден прибыл на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, но не смог выучить прощальную речь: текст соболезнований для памятной книги он прилюдно переписал со шпаргалки. Очередной конфуз попал в объективы журналистов ABC News.

Президент США Джо Байден списал текст соболезнования в связи со смертью британской королевы Елизаветы II со шпаргалки. Видео © Twitter / ABC News

На опубликованных кадрах показано, что президент входит в зал вместе с супругой Джилл и садится за стол, чтобы оставить слова соболезнования в прощальной книге. Особое внимание корреспондентов привлёк уже знакомый факт: Байден, никого не стесняясь, достал листок с подготовленным Белым домом текстом и всё списал с него. Жена президента в это время стояла рядом и скромно улыбалась.