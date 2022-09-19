Байден достал шпаргалку и переписал с неё текст в книгу соболезнований из-за смерти Елизаветы II
Байден прилюдно переписал со шпаргалки текст соболезнований в связи со смертью Елизаветы II
Американский президент Джо Байден оставил запись в книге соболезнований в связи со смертью британской королевы Елизаветы II. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh
Американский президент Джо Байден прибыл на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, но не смог выучить прощальную речь: текст соболезнований для памятной книги он прилюдно переписал со шпаргалки. Очередной конфуз попал в объективы журналистов ABC News.
Президент США Джо Байден списал текст соболезнования в связи со смертью британской королевы Елизаветы II со шпаргалки. Видео © Twitter / ABC News
На опубликованных кадрах показано, что президент входит в зал вместе с супругой Джилл и садится за стол, чтобы оставить слова соболезнования в прощальной книге. Особое внимание корреспондентов привлёк уже знакомый факт: Байден, никого не стесняясь, достал листок с подготовленным Белым домом текстом и всё списал с него. Жена президента в это время стояла рядом и скромно улыбалась.
Американский лидер неоднократно попадался на использовании шпаргалок для выступлений. Впервые листочки с ответами были замечены в марте этого года. По мнению СМИ, на такой шаг было решено пойти после серии резких слов со стороны Байдена в адрес главы РФ Владимира Путина. В другой раз конфуз произошёл в июне. Тогда в бумажных подсказках было указано "сесть на СВОЁ место" и говорить "не дольше двух минут".