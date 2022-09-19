Учёные выяснили, сколько длится иммунная защита у переболевших ковидом

У переболевших ковидом иммунитет сохраняется непродолжительное время, а вакцины обеспечивают более длительную защиту. Об этом сообщает BMC Medicine, ссылаясь на учёных Барселонского института глобального здравоохранения в Испании.

Специалисты проверили иммунитет у 1076 граждан Каталонии через полгода после вакцинации против коронавируса или просто переболевших инфекцией. Измерялся уровень и тип антител против пяти вирусных антигенов: цельного S-белка, рецептор-связывающего домена RBD, фрагмента S2, нуклеокапсидного (N) белка и N-концевого фрагмента.

Учёные пришли к трём выводам. Во-первых, у 36% инфицированных, но непривитых людей антитела исчезали через год после заражения. Особенно слабо иммунная защита вырабатывалась у курильщиков. Во-вторых, вакцинация привела к более высокому уровню антител у людей, перенёсших ковид. В-третьих, Spikevax компании Moderna показал лучший результат из взятых к тестированию препаратов.