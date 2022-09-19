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19 сентября, 11:14

Выбитые окна, снесённая крыша: Лайф снял с коптера общежитие в Курске, где в результате урагана погиб студент

Лайф снял общежитие в Курске, где студента убило прямо в комнате при ударе урагана с торнадо

Появились страшные кадры последствий разгула стихии в Курске, где в общежитии автотехнического колледжа осколки разбитого ветром окна смертельно ранили студента. Видео публикует SHOT.

В Курске ураган разрушил кровлю местного общежития. Видео © t.me / SHOT

У здания полностью снесло кровлю, а обломки разбросало вокруг, под ними оказались припаркованные рядом автомобили. Во время удара урагана окно в комнате студента разбило частями крыши соседнего здания. На кадрах видно усеянную обломками территорию вокруг здания.

В Курске выросло до двух число жертв удара стихии

В Курске выросло до двух число жертв удара стихии

Как сообщалось, в Курске студент погиб в общежитии автотехнического колледжа из-за ураганного ветра. В комнате выбило стекло, а осколки попали в живот учащемуся. У здания также полностью сорвало крышу.

Обложка ©

SHOT

Татьяна Миссуми

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