Выбитые окна, снесённая крыша: Лайф снял с коптера общежитие в Курске, где в результате урагана погиб студент
Лайф снял общежитие в Курске, где студента убило прямо в комнате при ударе урагана с торнадо
Появились страшные кадры последствий разгула стихии в Курске, где в общежитии автотехнического колледжа осколки разбитого ветром окна смертельно ранили студента. Видео публикует SHOT.
В Курске ураган разрушил кровлю местного общежития. Видео © t.me / SHOT
У здания полностью снесло кровлю, а обломки разбросало вокруг, под ними оказались припаркованные рядом автомобили. Во время удара урагана окно в комнате студента разбило частями крыши соседнего здания. На кадрах видно усеянную обломками территорию вокруг здания.
Как сообщалось, в Курске студент погиб в общежитии автотехнического колледжа из-за ураганного ветра. В комнате выбило стекло, а осколки попали в живот учащемуся. У здания также полностью сорвало крышу.