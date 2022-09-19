Выбитые окна, снесённая крыша: Лайф снял с коптера общежитие в Курске, где в результате урагана погиб студент

Появились страшные кадры последствий разгула стихии в Курске, где в общежитии автотехнического колледжа осколки разбитого ветром окна смертельно ранили студента. Видео публикует SHOT.

В Курске ураган разрушил кровлю местного общежития. Видео © t.me / SHOT

У здания полностью снесло кровлю, а обломки разбросало вокруг, под ними оказались припаркованные рядом автомобили. Во время удара урагана окно в комнате студента разбило частями крыши соседнего здания. На кадрах видно усеянную обломками территорию вокруг здания.