Вся комната в крови: В Курске студента убило вырванной ветром оконной рамой
В Курске студент погиб из-за ураганного ветра
В Курске жертвой стихии стал студент автотехнического колледжа. Молодой человек погиб после того, как ураганный ветер разрушил окно в комнате общежития, где тот находился.
Разрушения в здании автотехнического колледжа в Курске. Видео © Telegram-канал / Курская область / Илюшка57
"К сожалению, жертвой непогоды стал учащийся Курского автотехнического колледжа. Подробную информацию ждём позже от правоохранительных органов. Соболезнуем родным и близким", — сообщили в официальном Telegram-канале администрации области.
Местные жители публикуют кадры, на которых видно, что ветер к тому же сорвал кровлю здания Курского автотехнического колледжа.
Лайф рассказывал, что удар стихии сегодня ощутили и в других странах. Так, режим природной катастрофы в связи с ураганом "Фиона" будет объявлен в заморском департаменте Франции Гваделупе. А на Тайване произошло мощное землетрясение.
Telegram-канал / Курская область / Илюшка57