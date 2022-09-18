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18 сентября, 19:43

Вся комната в крови: В Курске студента убило вырванной ветром оконной рамой

В Курске студент погиб из-за ураганного ветра

В Курске жертвой стихии стал студент автотехнического колледжа. Молодой человек погиб после того, как ураганный ветер разрушил окно в комнате общежития, где тот находился.

Разрушения в здании автотехнического колледжа в Курске. Видео © Telegram-канал / Курская область / Илюшка57

"К сожалению, жертвой непогоды стал учащийся Курского автотехнического колледжа. Подробную информацию ждём позже от правоохранительных органов. Соболезнуем родным и близким", — сообщили в официальном Telegram-канале администрации области.

Местные жители публикуют кадры, на которых видно, что ветер к тому же сорвал кровлю здания Курского автотехнического колледжа.

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Лайф рассказывал, что удар стихии сегодня ощутили и в других странах. Так, режим природной катастрофы в связи с ураганом "Фиона" будет объявлен в заморском департаменте Франции Гваделупе. А на Тайване произошло мощное землетрясение.

Обложка ©

Telegram-канал / Курская область / Илюшка57

Арина Родионова

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