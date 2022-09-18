Вся комната в крови: В Курске студента убило вырванной ветром оконной рамой

В Курске жертвой стихии стал студент автотехнического колледжа. Молодой человек погиб после того, как ураганный ветер разрушил окно в комнате общежития, где тот находился.

Разрушения в здании автотехнического колледжа в Курске. Видео © Telegram-канал / Курская область / Илюшка57

"К сожалению, жертвой непогоды стал учащийся Курского автотехнического колледжа. Подробную информацию ждём позже от правоохранительных органов. Соболезнуем родным и близким", — сообщили в официальном Telegram-канале администрации области.

Местные жители публикуют кадры, на которых видно, что ветер к тому же сорвал кровлю здания Курского автотехнического колледжа.