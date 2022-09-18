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18 сентября, 19:02

Россия нанесла массированный удар по террористам в Сирии

ВКС России уничтожили полевых командиров в Идлибе

Воздушно-космические силы России нанесли массированный удар по базе "Джебхат ан-нусры"* в сирийской провинции Идлиб. Были уничтожены полевые командиры Билал Саид и Абу Дуджан ад-Дири. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Он пояснил, что это был групповой удар. Нанесён он был в районе населённого пункта Эш-Шейх-Юсеф провинции Идлиб 17 сентября.

"В результате удара уничтожены склад с вооружением, два склада материальных средств, ликвидировано более 45 боевиков, среди них полевые командиры Билал Саид и Абу Дуджан ад-Дири", — сообщил Егоров.

По словам генерала, ликвидированные террористы имели непосредственную причастность к нападениям в Идлибе на сирийских военнослужащих, а также мирное население. Кроме того, они участвовали в подготовке диверсий и терактов на подконтрольной властям Сирии территории.

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Как рассказывал Лайф, ранее в этом месяце ВКС России уничтожили в Сирии лидера группировки "Катиба таухид"*. Он был причастен к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры этой страны.

* Террористические организации, её деятельность запрещена Верховным судом на территории РФ.

Обложка ©

ТАСС / Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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