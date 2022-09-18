CNN: Белый дом не смог объяснить родным Грайнер и Уилана условия их обмена

Родственники отбывающих в России заключение американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана посетили Белый дом, их принял его глава Джо Байден. Однако, как пишет CNN со ссылкой на супругу баскетболистки Шерил, администрация так и не смогла объяснить этим семьям требования России по обмену заключёнными.

"Администрация Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия [для обмена заключёнными]", — приводит телеканал слова супруги Грайнер.

Шерил рассказала, что она общается с супругой посредством писем. Высокопоставленный чиновник из администрации США заявил, что в усилиях по освобождению Грайнер и Уилана были "движения, но не прорыв". Он отметил, что российским властям было направлено "серьёзное" предложение об обмене заключёнными, однако согласия не последовало.