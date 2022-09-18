CNN: Белый дом не смог объяснить родным Грайнер и Уилана условия их обмена
Родственники отбывающих в России заключение американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана посетили Белый дом, их принял его глава Джо Байден. Однако, как пишет CNN со ссылкой на супругу баскетболистки Шерил, администрация так и не смогла объяснить этим семьям требования России по обмену заключёнными.
"Администрация Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия [для обмена заключёнными]", — приводит телеканал слова супруги Грайнер.
Шерил рассказала, что она общается с супругой посредством писем. Высокопоставленный чиновник из администрации США заявил, что в усилиях по освобождению Грайнер и Уилана были "движения, но не прорыв". Он отметил, что российским властям было направлено "серьёзное" предложение об обмене заключёнными, однако согласия не последовало.
Как рассказывал Лайф, ранее в МИД РФ подтвердили, что осуждённые в России американцы Пол Уилан и Бриттни Грайнер фигурируют в переговорах между Москвой и Вашингтоном по возможному обмену россиянина Виктора Бута. В то же время российская сторона неоднократно призывала американских партнёров не прибегать к "мегафонной" дипломатии и не выносить детали консультаций в публичное поле. Такую позицию в том числе озвучивали в Кремле.
Напомним, Грайнер получила в России реальный тюремный срок за контрабанду наркотиков. Президент США Джо Байден назвал приговор баскетболистке неприемлемым. А Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при проведении шпионской акции. У него нашли документы, содержащие гостайну. В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.