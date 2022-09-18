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18 сентября, 19:35

CNN: Белый дом не смог объяснить родным Грайнер и Уилана условия их обмена

Родственники отбывающих в России заключение американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана посетили Белый дом, их принял его глава Джо Байден. Однако, как пишет CNN со ссылкой на супругу баскетболистки Шерил, администрация так и не смогла объяснить этим семьям требования России по обмену заключёнными.

"Администрация Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия [для обмена заключёнными]", — приводит телеканал слова супруги Грайнер.

Шерил рассказала, что она общается с супругой посредством писем. Высокопоставленный чиновник из администрации США заявил, что в усилиях по освобождению Грайнер и Уилана были "движения, но не прорыв". Он отметил, что российским властям было направлено "серьёзное" предложение об обмене заключёнными, однако согласия не последовало.

Осужденная американская баскетболистка Грайнер обжаловала приговор

Осужденная американская баскетболистка Грайнер обжаловала приговор

Как рассказывал Лайф, ранее в МИД РФ подтвердили, что осуждённые в России американцы Пол Уилан и Бриттни Грайнер фигурируют в переговорах между Москвой и Вашингтоном по возможному обмену россиянина Виктора Бута. В то же время российская сторона неоднократно призывала американских партнёров не прибегать к "мегафонной" дипломатии и не выносить детали консультаций в публичное поле. Такую позицию в том числе озвучивали в Кремле.

Напомним, Грайнер получила в России реальный тюремный срок за контрабанду наркотиков. Президент США Джо Байден назвал приговор баскетболистке неприемлемым. А Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при проведении шпионской акции. У него нашли документы, содержащие гостайну. В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.

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CNN

Арина Родионова
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