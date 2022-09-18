Стало известно о состоянии гимнастки, упавшей с пятиметровой высоты в омском цирке

Гимнастка, которая упала с высоты в омском цирке, получила перелом кисти. Об этом в телеграм-канале заявил дрессировщик Эдгард Запашный.

"Воздушная гимнастка из коллектива "Цирк Филатовых" при исполнении сложного и опасного трюка упала с высоты около пяти метров. У гимнастки перелом кисти и, возможно, компрессионный перелом позвоночника (только что ей сделали МРТ)", — написал он.

Запашный добавил, что директор цирка находится в больнице с пострадавшей. При этом девушка в сознании и может самостоятельно передвигаться, подчеркнул дрессировщик. Он пожелал гимнастке скорейшего выздоровления.