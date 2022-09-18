Стало известно о состоянии гимнастки, упавшей с пятиметровой высоты в омском цирке
Гимнастка, упавшая с высоты в омском цирке, получила перелом кисти
Гимнастка, которая упала с высоты в омском цирке, получила перелом кисти. Об этом в телеграм-канале заявил дрессировщик Эдгард Запашный.
"Воздушная гимнастка из коллектива "Цирк Филатовых" при исполнении сложного и опасного трюка упала с высоты около пяти метров. У гимнастки перелом кисти и, возможно, компрессионный перелом позвоночника (только что ей сделали МРТ)", — написал он.
Запашный добавил, что директор цирка находится в больнице с пострадавшей. При этом девушка в сознании и может самостоятельно передвигаться, подчеркнул дрессировщик. Он пожелал гимнастке скорейшего выздоровления.
Лайф напоминает, что в омском цирке гимнастка сорвалась с высоты во время выступления, её госпитализировали. При исполнении акробатического номера на лентах под крышей цирка девушка, держась за гимнаста, потеряла хватку и упала на сцену.
"ВКонтакте" / "Регион 55 | "ЧС Омск"