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18 сентября, 18:55

Стало известно о состоянии гимнастки, упавшей с пятиметровой высоты в омском цирке

Гимнастка, упавшая с высоты в омском цирке, получила перелом кисти

Гимнастка, которая упала с высоты в омском цирке, получила перелом кисти. Об этом в телеграм-канале заявил дрессировщик Эдгард Запашный.

"Воздушная гимнастка из коллектива "Цирк Филатовых" при исполнении сложного и опасного трюка упала с высоты около пяти метров. У гимнастки перелом кисти и, возможно, компрессионный перелом позвоночника (только что ей сделали МРТ)", — написал он.

Запашный добавил, что директор цирка находится в больнице с пострадавшей. При этом девушка в сознании и может самостоятельно передвигаться, подчеркнул дрессировщик. Он пожелал гимнастке скорейшего выздоровления.

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Лайф напоминает, что в омском цирке гимнастка сорвалась с высоты во время выступления, её госпитализировали. При исполнении акробатического номера на лентах под крышей цирка девушка, держась за гимнаста, потеряла хватку и упала на сцену.

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"ВКонтакте" / "Регион 55 | "ЧС Омск"

Никита Осипов

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