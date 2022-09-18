Жена Зеленского приехала проститься с Елизаветой II
Денис Шмыгаль и Елена Зеленская прибыли проститься с Елизаветой II в Лондоне
Супруга президента Украины Елена Зеленская прибыла проститься с королевой Великобритании Елизаветой II, гроб с телом которой установлен в Вестминстерском дворце в Лондоне. Первая леди Незалежной приехала в сопровождении премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, посла Киева Вадима Пристайко и его жены Инны.
Украинская делегация со Шмыгалем и Зеленской прибыла проститься с Елизаветой II в Вестминстере. Видео © Twitter / Royal Central
Дань уважения британской королеве делегация отдала, взойдя на специально отведённый балкончик. Остальные прощающиеся, "обычные" посетители холла, проходят около гроба чуть ниже. Кроме того, британские СМИ сообщают, что принцесса Уэльская встретилась с Еленой Зеленской накануне похорон королевы. Аудиенция прошла в Букингемском дворце.
Ранее Лайф писал, что Байден прибыл в Вестминстерский дворец, чтобы проститься с Елизаветой II. На видео запечатлено, что он и его жена Джилл стоят на балконе внутри здания.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.
Twitter / Royal Central