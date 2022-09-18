Жена Зеленского приехала проститься с Елизаветой II

Супруга президента Украины Елена Зеленская прибыла проститься с королевой Великобритании Елизаветой II, гроб с телом которой установлен в Вестминстерском дворце в Лондоне. Первая леди Незалежной приехала в сопровождении премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, посла Киева Вадима Пристайко и его жены Инны.

Украинская делегация со Шмыгалем и Зеленской прибыла проститься с Елизаветой II в Вестминстере. Видео © Twitter / Royal Central

Дань уважения британской королеве делегация отдала, взойдя на специально отведённый балкончик. Остальные прощающиеся, "обычные" посетители холла, проходят около гроба чуть ниже. Кроме того, британские СМИ сообщают, что принцесса Уэльская встретилась с Еленой Зеленской накануне похорон королевы. Аудиенция прошла в Букингемском дворце.