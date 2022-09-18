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Опубликовано 18 сентября 2022, 18:22

Украинские военные решили объявить войну мусорным контейнерам

СВУ подорвали в центре Мелитополя рядом с машиной с мирными жителями

Украинские военные взорвали мусорную контейнерную площадку в Мелитополе. Об этом в телеграм-канале заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

  • Последствия взрыва мусорной контейнерной площадки в Мелитополе со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Владимир Рогов
    Последствия взрыва мусорной контейнерной площадки в Мелитополе со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Владимир Рогов
  • Последствия взрыва мусорной контейнерной площадки в Мелитополе со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Владимир Рогов
    Последствия взрыва мусорной контейнерной площадки в Мелитополе со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Последствия взрыва мусорной контейнерной площадки в Мелитополе со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Владимир Рогов

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"Укронацистов так бесит чистота Мелитополя, что они решили объявить войну мусорным контейнерам! <...> На улице Ярослава Мудрого была "ликвидирована" мусорка. <...> Люди, находящиеся рядом, очень долго смеялись, когда поняли, что укры взорвали контейнерную площадку. Говорили, что киевский режим наконец-то выбрал достойного противника", — написал он.

Рогов уточнил, что в результате взрыва припаркованные рядом автомобили получили повреждения. На фото, которые он опубликовал, запечатлены последствия инцидента.

В Мелитополе подорвали две опоры линии электропередачи
В Мелитополе подорвали две опоры линии электропередачи

Ранее Лайф писал, что целью ракетной атаки украинских военных по Херсону, предположительно, был центр гуманитарной помощи, находящийся в парке "Юбилейный". Об этом сообщили в администрации Херсонской области.

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Никита Осипов
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