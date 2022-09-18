Украинские военные решили объявить войну мусорным контейнерам
СВУ подорвали в центре Мелитополя рядом с машиной с мирными жителями
Украинские военные взорвали мусорную контейнерную площадку в Мелитополе. Об этом в телеграм-канале заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Укронацистов так бесит чистота Мелитополя, что они решили объявить войну мусорным контейнерам! <...> На улице Ярослава Мудрого была "ликвидирована" мусорка. <...> Люди, находящиеся рядом, очень долго смеялись, когда поняли, что укры взорвали контейнерную площадку. Говорили, что киевский режим наконец-то выбрал достойного противника", — написал он.
Рогов уточнил, что в результате взрыва припаркованные рядом автомобили получили повреждения. На фото, которые он опубликовал, запечатлены последствия инцидента.
Ранее Лайф писал, что целью ракетной атаки украинских военных по Херсону, предположительно, был центр гуманитарной помощи, находящийся в парке "Юбилейный". Об этом сообщили в администрации Херсонской области.