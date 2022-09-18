Украинские военные взорвали мусорную контейнерную площадку в Мелитополе. Об этом в телеграм-канале заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.





"Укронацистов так бесит чистота Мелитополя, что они решили объявить войну мусорным контейнерам! <...> На улице Ярослава Мудрого была "ликвидирована" мусорка. <...> Люди, находящиеся рядом, очень долго смеялись, когда поняли, что укры взорвали контейнерную площадку. Говорили, что киевский режим наконец-то выбрал достойного противника", — написал он.

Рогов уточнил, что в результате взрыва припаркованные рядом автомобили получили повреждения. На фото, которые он опубликовал, запечатлены последствия инцидента.