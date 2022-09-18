CBS: Байден намерен прекратить вложения в китайскую экономику в случае поддержки РФ
Президент США Джо Байден заявил о намерении прекратить вложения в китайскую экономику, если КНР будет поддерживать Россию. Об этом американский лидер сообщил в эфире телеканала CBS.
Речь идёт о том, что Пекин может нарушить условия ограничений против Москвы. 46-й президент Штатов в телефонном разговоре с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином пригрозил, что в таком случае Пекин не получит инвестиций.
Ранее Байден заявил об отсутствии свидетельств поставок китайского оружия России. По словам главы Белого дома, он лично предостерёг лидера КНР Си Цзиньпина от оказания помощи РФ в обход западных антироссийских санкций.
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