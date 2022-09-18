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18 сентября, 18:37

CBS: Байден намерен прекратить вложения в китайскую экономику в случае поддержки РФ

Президент США Джо Байден заявил о намерении прекратить вложения в китайскую экономику, если КНР будет поддерживать Россию. Об этом американский лидер сообщил в эфире телеканала CBS.

Речь идёт о том, что Пекин может нарушить условия ограничений против Москвы. 46-й президент Штатов в телефонном разговоре с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином пригрозил, что в таком случае Пекин не получит инвестиций.

Байден отрицает, что мир вновь вступил в состояние холодной войны

Байден отрицает, что мир вновь вступил в состояние холодной войны

Ранее Байден заявил об отсутствии свидетельств поставок китайского оружия России. По словам главы Белого дома, он лично предостерёг лидера КНР Си Цзиньпина от оказания помощи РФ в обход западных антироссийских санкций.

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Getty Images / Anna Moneymaker

Никита Осипов

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