Финляндия не ожидает наплыва россиян с 19 сентября
Погранслужба Финляндии: Наплыва россиян с 19 сентября не ожидается
Финляндия с 19 сентября останется единственной в ЕС страной, которая имеет сухопутную границу с РФ и впускает россиян. Однако пограничники государства не ожидают увеличения потока граждан, рассказал представитель пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Танели Репо.
"В Финляндии не ожидается значительного увеличения пограничного движения в Юго-Восточной Финляндии", — сказал Репо в комментарии финскому агентству STT.
Он также отметил, что ситуация отслеживается и при необходимости численность персонала на границе с РФ со стороны Финляндии будет увеличена.
Ранее Лайф писал, что россияне стали реже подавать заявления на визу в Финляндию. По состоянию на 1 сентября посольство страны в РФ получило только половину от предыдущего количества заявок.
Wikipedia / Olle Gustavsson