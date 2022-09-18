Финляндия не ожидает наплыва россиян с 19 сентября

Финляндия с 19 сентября останется единственной в ЕС страной, которая имеет сухопутную границу с РФ и впускает россиян. Однако пограничники государства не ожидают увеличения потока граждан, рассказал представитель пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Танели Репо.

"В Финляндии не ожидается значительного увеличения пограничного движения в Юго-Восточной Финляндии", — сказал Репо в комментарии финскому агентству STT.

Он также отметил, что ситуация отслеживается и при необходимости численность персонала на границе с РФ со стороны Финляндии будет увеличена.