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18 сентября, 18:17

Бастрыкин направил в Забайкальский край криминалистов центрального аппарата СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования причин и обстоятельств смерти сотрудника местного МВД. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в телеграм-канале.

"Председателем СК России для оказания практической помощи в расследовании убийства сотрудника правоохранительных органов в Забайкальский край направлены криминалисты центрального аппарата ведомства", — указано в сообщении.

В частности, исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю поручено принять меры по скорейшему установлению и задержанию причастных к преступлению. Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

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Ранее Лайф сообщал, что утром 18 сентября в служебной машине было найдено тело полицейского с огнестрельным ранением. Трагедия произошла в Акшинском районе Забайкалья. Покойный работал в Управлении по контролю за оборотом наркотиков и ехал в соседний населённый пункт в командировку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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VK / Следственный комитет России

Наталья Исакова

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