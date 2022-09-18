Бастрыкин направил в Забайкальский край криминалистов центрального аппарата СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования причин и обстоятельств смерти сотрудника местного МВД. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в телеграм-канале.

"Председателем СК России для оказания практической помощи в расследовании убийства сотрудника правоохранительных органов в Забайкальский край направлены криминалисты центрального аппарата ведомства", — указано в сообщении.

В частности, исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю поручено принять меры по скорейшему установлению и задержанию причастных к преступлению. Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.