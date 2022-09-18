Гол Соболева принёс "Спартаку" победу в дерби против "Локомотива"

Московский "Спартак" в заключительном матче десятого тура Российской премьер-лиги обыграл соседей из "Локомотива" со счётом 1:0.

Автором единственного мяча стал нападающий Александр Соболев, который в списке лучших бомбардиров "Спартака" догнал Артёма Дзюбу. При этом, по статистике, преимущество "красно-белых" выглядит более весомым: подопечные Гильермо Абаскаля нанесли в четыре раза больше ударов, нежели "Локомотив".