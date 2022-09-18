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18 сентября, 18:01

Гол Соболева принёс "Спартаку" победу в дерби против "Локомотива"

"Спартак" нанёс поражение "Локомотиву" в московском дерби в рамках РПЛ

Московский "Спартак" в заключительном матче десятого тура Российской премьер-лиги обыграл соседей из "Локомотива" со счётом 1:0.

Автором единственного мяча стал нападающий Александр Соболев, который в списке лучших бомбардиров "Спартака" догнал Артёма Дзюбу. При этом, по статистике, преимущество "красно-белых" выглядит более весомым: подопечные Гильермо Абаскаля нанесли в четыре раза больше ударов, нежели "Локомотив".

"Сочи" сыграл вничью с "Факелом" в матче десятого тура РПЛ

"Сочи" сыграл вничью с "Факелом" в матче десятого тура РПЛ

В турнирной таблице "Спартак" поднялся на пятое место, имея в активе 19 очков. "Локомотив" же идёт 12-м, по итогам десяти туров набрав лишь девять баллов.

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ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев

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