Киев запросил у России данные о раненных при обстреле колонии в Еленовке
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заявил, что Киев запросил у Москвы официальные данные о пострадавших при обстреле исправительной колонии в Еленовке в ДНР.
В телеграм-канале омбудсмен написал, что обращался с просьбой предоставить такие сведения как напрямую к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, так и через Организацию Объединённых Наций и Международный комитет Красного Креста. При этом причастность ВСУ к обстрелу Еленовки Лубинец категорически отрицает, подчёркивая, что готов лично приехать туда "для оценки всех фактов и общения со свидетелями".
Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ исправительной колонии в Еленовке был убит один украинский военнопленный и ещё четверо пострадали. Позднее число раненых увеличилось до пяти. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова выразила надежду, что ООН может принять активную позицию после этого инцидента, ведь он демонстрирует необходимость присутствия членов миссии в республике.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine