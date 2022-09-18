Киев запросил у России данные о раненных при обстреле колонии в Еленовке

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец заявил, что Киев запросил у Москвы официальные данные о пострадавших при обстреле исправительной колонии в Еленовке в ДНР.

В телеграм-канале омбудсмен написал, что обращался с просьбой предоставить такие сведения как напрямую к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, так и через Организацию Объединённых Наций и Международный комитет Красного Креста. При этом причастность ВСУ к обстрелу Еленовки Лубинец категорически отрицает, подчёркивая, что готов лично приехать туда "для оценки всех фактов и общения со свидетелями".