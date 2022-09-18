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Опубликовано 18 сентября 2022, 19:20
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Силы ПВО России сбили над Новой Каховкой десятки украинских ракет

Власти Новой Каховки: Российские силы ПВО перехватили над городом более 30 ракет

Российские силы противовоздушной обороны в воскресенье, 18 сентября, перехватили над Новой Каховкой 34 ракеты, которые были выпущены Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщили в администрации города.

"По нашим подсчётам, с полудня 18 сентября укрофашисты выпустили по Новой Каховке 34 ракеты, которые были сбиты нашей ПВО", — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

Там добавили, что информации о новых ударах до 21:00 не поступало. В местной администрации выразили надежду, что "и далее наши стражи неба защитят новокаховчан".

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Ранее Лайф рассказывал, что российские спецслужбы предотвратили серию терактов в Херсонской области. Исполнителями атак должны были быть члены украинских националистических организаций, а курировали их работу сотрудники Сил специальных операций Украины (ССО) и СБУ.

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Андрей Григорьев
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