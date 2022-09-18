Силы ПВО России сбили над Новой Каховкой десятки украинских ракет
Власти Новой Каховки: Российские силы ПВО перехватили над городом более 30 ракет
Российские силы противовоздушной обороны в воскресенье, 18 сентября, перехватили над Новой Каховкой 34 ракеты, которые были выпущены Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщили в администрации города.
"По нашим подсчётам, с полудня 18 сентября укрофашисты выпустили по Новой Каховке 34 ракеты, которые были сбиты нашей ПВО", — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
Там добавили, что информации о новых ударах до 21:00 не поступало. В местной администрации выразили надежду, что "и далее наши стражи неба защитят новокаховчан".
Ранее Лайф рассказывал, что российские спецслужбы предотвратили серию терактов в Херсонской области. Исполнителями атак должны были быть члены украинских националистических организаций, а курировали их работу сотрудники Сил специальных операций Украины (ССО) и СБУ.
Минобороны РФ