Силы ПВО России сбили над Новой Каховкой десятки украинских ракет

Российские силы противовоздушной обороны в воскресенье, 18 сентября, перехватили над Новой Каховкой 34 ракеты, которые были выпущены Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщили в администрации города.

"По нашим подсчётам, с полудня 18 сентября укрофашисты выпустили по Новой Каховке 34 ракеты, которые были сбиты нашей ПВО", — говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

Там добавили, что информации о новых ударах до 21:00 не поступало. В местной администрации выразили надежду, что "и далее наши стражи неба защитят новокаховчан".