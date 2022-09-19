В Курске выросло до двух число жертв удара стихии

В Курске ещё один человек стал жертвой стихии, его тело нашли под упавшим деревом. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Под упавшим деревом обнаружен ещё один погибший. Подробности будут уточнены позже", — говорится в её телеграме.

Первой же жертвой стал студент колледжа — его убило оконной рамой, которую выбило ветром в общежитии. Молодой человек получил тяжёлую травму, потерял много крови. Медики не смогли спасти ему жизнь.