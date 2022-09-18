Ураган привёл к массовому отключению света в Курской области

В Курской области в 87 населённых пунктах около пяти тысяч человек остались без электроэнергии из-за урагана. Как сообщают экстренные службы, крыши более 10 жилых домов и четырёх социально значимых объектов повреждены.

"По данным на 21:00, без света остаются 87 населённых пунктов, более пяти тысяч человек", — сообщили в администрации.

Временно электричества не было в 152 населённых пунктах, где проживает порядка 8,5 тысячи человек. Бригады "Россетей" и службы ЖКХ работают на местах отключения.

Между тем, согласно прогнозу гидрометцентра по Курской области, в регионе до конца суток ожидаются дожди, грозы, в отдельных районах днём — град, скорость порывов ветра может достигать 15–19 метров в секунду.