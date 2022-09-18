Машину с главой "Сорока сороков" обстреляли в Донбассе

Руководитель общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин заявил, что его машина, в которой, в частности, находился командир батальона "Восток" Александр Ходаковский, подорвалась на мине и попала под обстрел украинских войск.

Случилось это в Волновахском районе Донецкой Народной Республики, когда они ехали в Николо-Васильевский монастырь. Кормухин и Ходаковский направлялись туда, чтобы предложить монахам эвакуироваться в безопасное место из-за обострившейся обстановки на фронтах. Глава "Сорока сороков" отметил, что Николо-Васильевский монастырь в последнее время стал часто подвергаться обстрелам со стороны ВСУ.

"В непосредственной близости от линии соприкосновения на подъезде к монастырю две наши машины подорвались на минах, над нами завис беспилотник, потом начался обстрел", — рассказал Кормухин в интервью РИА "Новости".

В итоге им пришлось менять колесо прямо под обстрелом. До монастыря Кормухину и Ходаковскому доехать всё же не удалось, поскольку у автомобилей оказались и другие повреждения.