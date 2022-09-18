В Херсоне госуниверситет приостановил занятия из-за обстрелов ВСУ

Херсонский государственный университет решил приостановить занятия с 19 сентября в связи с ракетными обстрелами города. Об этом сообщило руководство вуза.

"В связи с ракетными обстрелами учебный процесс в Херсонском государственном университете приостанавливается с 19.09 по 21.09 включительно", — говорится в телеграм-канале университета.

На период прекращения занятий студентам будут представлены индивидуальные задания для самоподготовки, говорится в сообщении. Руководство также обратилось к студентам с просьбой соблюдать меры безопасности.