Минпросвещения: Уроки "Разговоры о важном" обязательны для школьников
Уроки "Разговоры о важном", посвящённые, в частности, российской спецоперации на Украине, являются циклом классных часов. Так как внеурочная деятельность — часть образовательных программ, школьники должны добросовестно осваивать эту образовательную программу и посещать эти уроки. Рекомендации опубликовало Министерство просвещения РФ.
"Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план и посещать занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к урокам и выполнять задания, данные учителем, в рамках образовательной программы", — пояснили в ведомстве.
Также там пояснили, что методические рекомендации не предусматривают выставления оценок за эти уроки и домашнюю работу.
Ранее в Минпросвещения сообщили, что посвящённые "Операции Z" уроки рассчитаны на весь учебный год. "Разговоры о важном" — цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводить в начале каждой учебной недели. Уроки посвящены ценностям российского общества, закреплённым в стратегии национальной безопасности. Как сообщал Лайф, первый такой классный час прошёл в российских школах 5 сентября.
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