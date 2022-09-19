ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября 2022, 14:28

Минпросвещения: Уроки "Разговоры о важном" обязательны для школьников

Уроки "Разговоры о важном", посвящённые, в частности, российской спецоперации на Украине, являются циклом классных часов. Так как внеурочная деятельность — часть образовательных программ, школьники должны добросовестно осваивать эту образовательную программу и посещать эти уроки. Рекомендации опубликовало Министерство просвещения РФ.

"Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план и посещать занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к урокам и выполнять задания, данные учителем, в рамках образовательной программы", — пояснили в ведомстве.

  • Разъяснения Министерства просвещения. Фото © t.me / Министерство просвещения РФ
    Разъяснения Министерства просвещения. Фото © t.me / Министерство просвещения РФ
  • Разъяснения Министерства просвещения. Фото © t.me / Министерство просвещения РФ
    Разъяснения Министерства просвещения. Фото © t.me / Министерство просвещения РФ
  • Разъяснения Министерства просвещения. Фото © t.me / Министерство просвещения РФ
    Разъяснения Министерства просвещения. Фото © t.me / Министерство просвещения РФ
  • Разъяснения Министерства просвещения. Фото © t.me / Министерство просвещения РФ
    Разъяснения Министерства просвещения. Фото © t.me / Министерство просвещения РФ
  • Разъяснения Министерства просвещения. Фото © t.me / Министерство просвещения РФ
    Разъяснения Министерства просвещения. Фото © t.me / Министерство просвещения РФ
  • Разъяснения Министерства просвещения. Фото © t.me / Министерство просвещения РФ
    Разъяснения Министерства просвещения. Фото © t.me / Министерство просвещения РФ
  • Разъяснения Министерства просвещения. Фото © t.me / Министерство просвещения РФ
    Разъяснения Министерства просвещения. Фото © t.me / Министерство просвещения РФ
  • Разъяснения Министерства просвещения. Фото © t.me / Министерство просвещения РФ
    Разъяснения Министерства просвещения. Фото © t.me / Министерство просвещения РФ

Разъяснения Министерства просвещения. Фото © t.me / Министерство просвещения РФ

1 / 8

Также там пояснили, что методические рекомендации не предусматривают выставления оценок за эти уроки и домашнюю работу.

Обсудить "Операцию Z" на уроках "Разговоров о важном" смогут все школьники
Обсудить "Операцию Z" на уроках "Разговоров о важном" смогут все школьники

Ранее в Минпросвещения сообщили, что посвящённые "Операции Z" уроки рассчитаны на весь учебный год. "Разговоры о важном" — цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводить в начале каждой учебной недели. Уроки посвящены ценностям российского общества, закреплённым в стратегии национальной безопасности. Как сообщал Лайф, первый такой классный час прошёл в российских школах 5 сентября.

BannerImage

Shutterstock / Lena May

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минпросвещения РФ
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar