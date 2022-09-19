Минпросвещения: Уроки "Разговоры о важном" обязательны для школьников

Уроки "Разговоры о важном", посвящённые, в частности, российской спецоперации на Украине, являются циклом классных часов. Так как внеурочная деятельность — часть образовательных программ, школьники должны добросовестно осваивать эту образовательную программу и посещать эти уроки. Рекомендации опубликовало Министерство просвещения РФ.

"Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план и посещать занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к урокам и выполнять задания, данные учителем, в рамках образовательной программы", — пояснили в ведомстве.

















Также там пояснили, что методические рекомендации не предусматривают выставления оценок за эти уроки и домашнюю работу.