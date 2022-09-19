Вакцина от ковида "Конвасэл" поступит в гражданский оборот уже в сентябре
Вакцина от коронавируса "Конвасэл" (производства Федерального медико-биологического агентства РФ) будет доступна для применения уже в конце сентября. Об этом рассказал в понедельник замглавы ФМБА Игорь Борисевич.
"Мы создали вакцину "Конвасэл", которая в настоящее время проходит контроль качества Росздравнадзора, в конце сентября будет возможность использовать её уже в практике здравоохранения", — сказал он в рамках пленарной сессии форума "Биотехмед".
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что российские вакцины против новой коронавирусной инфекции не менее эффективны и от нового штамма. Она напомнила, что прививочная кампания против ковида в стране по-прежнему продолжается.
Агентство городских новостей "Москва"