Вакцина от ковида "Конвасэл" поступит в гражданский оборот уже в сентябре

Вакцина от коронавируса "Конвасэл" (производства Федерального медико-биологического агентства РФ) будет доступна для применения уже в конце сентября. Об этом рассказал в понедельник замглавы ФМБА Игорь Борисевич.

"Мы создали вакцину "Конвасэл", которая в настоящее время проходит контроль качества Росздравнадзора, в конце сентября будет возможность использовать её уже в практике здравоохранения", — сказал он в рамках пленарной сессии форума "Биотехмед".