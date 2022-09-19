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19 сентября, 14:16

Вакцина от ковида "Конвасэл" поступит в гражданский оборот уже в сентябре

Вакцина от коронавируса "Конвасэл" (производства Федерального медико-биологического агентства РФ) будет доступна для применения уже в конце сентября. Об этом рассказал в понедельник замглавы ФМБА Игорь Борисевич.

"Мы создали вакцину "Конвасэл", которая в настоящее время проходит контроль качества Росздравнадзора, в конце сентября будет возможность использовать её уже в практике здравоохранения", — сказал он в рамках пленарной сессии форума "Биотехмед".

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что российские вакцины против новой коронавирусной инфекции не менее эффективны и от нового штамма. Она напомнила, что прививочная кампания против ковида в стране по-прежнему продолжается.

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Агентство городских новостей "Москва"

Ирина Фальке

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