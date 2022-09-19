Составлена "идеальная" диета при варикозе

В рационе человека, страдающего варикозным расширением вен, обязательно должны быть продукты с содержанием витамина C, PP и омега-3 жирных кислот, рассказала "Москве 24" врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва. Таким пациентам важно поддерживать здоровье сосудистой стенки и избегать набора лишнего веса.



"Избыток веса — это большая тяжесть для сосудов. Возникает нарушение венозного оттока, и заболевание прогрессирует", — предупредила Королёва.

По её словам, не стоит пренебрегать фруктами и овощами, поддерживающими работу кишечника и избавляющими от запоров, особенно неблагоприятных при варикозе. А содержащиеся в некоторых овощах витамины C и PP, благотворно влияют на здоровье сосудистой стенки. Витамин C есть в капусте, яблоках, цитрусовых и молодом картофеле. А витамин PP – в ягодах, болгарском перце, помидорах, чесноке. Они укрепляют стенки венозных сосудов и приводят к снижению вязкости крови. Кроме того, врач посоветовала обратить внимание на продукты с омега-3 жирными кислотами, например орехи и нежирные виды рыбы, которые будут снимать воспаление.

Также людям, страдающим варикозом, нужно есть нежирные сорта мяса и птицы, пить много воды для разжижения крови, снизить употребление жира, отказаться от колбасных изделий и копчёностей, минимизировать употребление сыров, так как они задерживают жидкость в организме и меняют липидную форму крови.