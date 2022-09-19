Госпитализированному в Москве журналисту Владимиру Познеру пришёл отрицательный тест на коронавирус. По данным Mash, состояние телеведущего всё ещё оценивается как среднетяжёлое, он находится под присмотром врачей. Информацию об отрицательном тесте он уже подтвердил и рассказал, что выписался из больницы.