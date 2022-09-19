Познеру пришёл отрицательный тест на коронавирус
Госпитализированному в Москве журналисту Владимиру Познеру пришёл отрицательный тест на коронавирус. По данным Mash, состояние телеведущего всё ещё оценивается как среднетяжёлое, он находится под присмотром врачей. Информацию об отрицательном тесте он уже подтвердил и рассказал, что выписался из больницы.
"Чувствую себя замечательно, я нахожусь дома", — сказал Познер ТАСС.
Ранее Лайф писал, что журналиста Владимира Познера экстренно госпитализировали в Москве в состоянии средней тяжести с подтверждённым коронавирусом. Отмечалось, что из симптомов были кашель, головная боль и общая слабость, а температура повышалась до 37,2 градуса. Когда ситуация ухудшилась, Познер вызвал скорую.
ТАСС / Дмитрий Коробейников