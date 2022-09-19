НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 сентября, 13:05

Познеру пришёл отрицательный тест на коронавирус

Госпитализированному в Москве журналисту Владимиру Познеру пришёл отрицательный тест на коронавирус. По данным Mash, состояние телеведущего всё ещё оценивается как среднетяжёлое, он находится под присмотром врачей. Информацию об отрицательном тесте он уже подтвердил и рассказал, что выписался из больницы.

"Чувствую себя замечательно, я нахожусь дома", — сказал Познер ТАСС.

В России за сутки выявили менее 50 тысяч новых случаев ковида

В России за сутки выявили менее 50 тысяч новых случаев ковида

Ранее Лайф писал, что журналиста Владимира Познера экстренно госпитализировали в Москве в состоянии средней тяжести с подтверждённым коронавирусом. Отмечалось, что из симптомов были кашель, головная боль и общая слабость, а температура повышалась до 37,2 градуса. Когда ситуация ухудшилась, Познер вызвал скорую.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Коробейников

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров