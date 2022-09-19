Десятки детей застряли на смотровой площадке Останкинской башни из-за отключения лифтов

На смотровой площадке Останкинской башни в Москве из-за урагана застряло около 50 человек, в том числе две группы школьников. Они пришли на экскурсию в первый день открытия после реконструкции. Видео из Телецентра публикует Mash.

Десятки детей застряли на смотровой площадке в Телецентре из-за урагана в Москве. Видео © Telegram / Mash

Из-за отключения лифтов люди не могут покинуть здание: около 30 детей расположились на полу, кто-то из них лёг спать в ожидании возможности покинуть здание.

Руководство Останкинской телебашни заявляет, что ситуация штатная — лифты автоматически отключаются при скорости ветра 19 м/с. А в Москве она достигла 20 м/с. Застрявшим на смотровой раздают воду, пострадавших среди них нет.