Десятки детей застряли на смотровой площадке Останкинской башни из-за отключения лифтов
На смотровой площадке Останкинской башни в Москве из-за урагана застряло около 50 человек, в том числе две группы школьников. Они пришли на экскурсию в первый день открытия после реконструкции. Видео из Телецентра публикует Mash.
Десятки детей застряли на смотровой площадке в Телецентре из-за урагана в Москве. Видео © Telegram / Mash
Из-за отключения лифтов люди не могут покинуть здание: около 30 детей расположились на полу, кто-то из них лёг спать в ожидании возможности покинуть здание.
Руководство Останкинской телебашни заявляет, что ситуация штатная — лифты автоматически отключаются при скорости ветра 19 м/с. А в Москве она достигла 20 м/с. Застрявшим на смотровой раздают воду, пострадавших среди них нет.
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Telegram / Mash