Опубликован список канцтоваров, которые потеряли в цене до 34%

В России как минимум на 10% по сравнению с маем этого года упали цены на канцелярские товары, рассказал газете "Вечерняя Москва" экономист Дмитрий Белобородов. По его словам, этот рынок показал наибольшую устойчивость благодаря тому, что большинство товаров производятся на территории России.

"Конечно, цена на продукцию иностранных производителей пока что сильно меняться не будет. А вот российские — уже понижают цены, так как смогли найти способ получать необходимые ресурсы для производства", — подчеркнул Белобородов.

Сейчас наиболее выгодно приобретать тетради и бумагу для принтера, стоимость которых снизилась почти на 17% по сравнению с предыдущим месяцем. Второе место в этом рейтинге заняли письменные принадлежности. Так, стоимость фломастеров упала на 11%, а шариковых ручек — на 6%. При этом при их оптовой покупке можно сэкономить до 25%.

Среди чертёжных принадлежностей сильнее всего подешевели карандаши — на 34%. Далее идут циркули — 28%. Среди офисных товаров сильно подешевели подставки для книг — их стоимость упала в 1,5 раза за три недели. Двусторонний скотч подешевел на 17%. По мнению эксперта, такая тенденция сократится до конца года, можно ждать дальнейшего понижения цен до 15% по всем категориям канцтоваров.