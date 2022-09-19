Михаил Евраев вступил в должность губернатора Ярославской области

Новым губернатором Ярославской области стал Михаил Евраев. Торжественная церемония назначения на пост главы региона прошла 19 сентября в КЗЦ в Ярославле, сообщается на сайте местного правительства.

В ходе церемонии Евраев принёс присягу и выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за оказанное ему доверие, а также всем жителям области за поддержку. Кроме того, глава региона сразу обозначил основные задачи.

Ключевым направлением он назвал развитие промышленного потенциала, а также в качестве приоритетных выделил социальную поддержку населения, развитие агропромышленного сектора, туристической сферы, здравоохранения, решение экологических проблем. Кроме того, глава области отметил важность патриотического воспитания молодёжи и реализации потенциала профильных организаций и объединений.

"Продолжим оказывать гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, поддерживать наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, и их семьи", — добавил губернатор.