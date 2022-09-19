Почему Карл III не сможет помешать смене династий в Британии

После смерти английской королевы Елизаветы II фамилия Виндзоров по факту пресеклась, рассказал газете "Вечерняя Москва" историк Олег Островский. По его словам, Виндзоры появились не так давно — в начале XX века в результате политической интриги 1917 года, когда король Георг V выступил с прокламацией, согласно которой британский правящий дом отвергал все германские титулы, отказывался от своих кровно-родственных связей с Саксен-Кобург-Готской династией и объявлял о создании новой, Виндзорской династии.

"В условиях Первой мировой войны, где Великобритания, Франция и Россия выступали против Германии и Австро-Венгрии, такой шаг вызвал народный восторг и казался вполне логичным", — пояснил Островский.

Ранее Виндзорами были объявлены потомки королевы Виктории (1819–1901) и принца Альберта (1819–1861) по мужской линии, которые в обязательном порядке являлись британскими подданными. Тех женщин, которые выходили замуж за представителей других монархических или дворянских фамилий и их потомков, к этой фамилии уже не причисляли. Что же касается взошедшего на престол Карла III, то, как напомнил историк, по правилам генеалогии и в соответствии с прокламацией Георга V Виндзорская династия закончилась на Елизавете II — последней прямой наследнице Виктории и Альберта.