Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью
К руководству Херсонской областью вернулся Владимир Сальдо, чьи обязанности временно исполнял председатель правительства региона Сергей Елисеев. Об этом говорится в сообщении главы администрации региона в телеграм-канале.
"С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своём рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей главы Администрации Херсонской области", — сказано в заявлении.
Врио главы администрации Сергей Елисеев вернулся к должности председателя правительства региона. Власти Херсонской области продолжают работу по управлению всеми сферами жизнедеятельности. Сальдо подчеркнул, что курс Херсонщины на вхождение в состав РФ остаётся твёрдым и неизменным. Центральные и местные органы власти намерены усилить меры по восстановлению экономики, социальной поддержке населения, налаживанию работы ЖКХ, а также по борьбе с терроризмом и саботажем со стороны украинских боевиков, сказал глава региона.
Напомним, 5 августа Владимира Сальдо госпитализировали. Лайф выяснил, что его доставили в симферопольскую больницу. По данным телеграм-канала Mash, предполагаемым диагнозом Сальдо было "отравление неизвестным веществом", однако власти региона эту версию отвергали. 20 августа Минобороны РФ сообщило о расследовании отравления главы Херсонской области боевыми веществами. Накануне глава региона впервые принял участие в совещании после госпитализации.
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