Владимир Сальдо вернулся к руководству Херсонской областью

К руководству Херсонской областью вернулся Владимир Сальдо, чьи обязанности временно исполнял председатель правительства региона Сергей Елисеев. Об этом говорится в сообщении главы администрации региона в телеграм-канале.

"С 19 сентября 2022 года Владимир Сальдо находится на своём рабочем месте и вернулся к исполнению обязанностей главы Администрации Херсонской области", — сказано в заявлении.

Врио главы администрации Сергей Елисеев вернулся к должности председателя правительства региона. Власти Херсонской области продолжают работу по управлению всеми сферами жизнедеятельности. Сальдо подчеркнул, что курс Херсонщины на вхождение в состав РФ остаётся твёрдым и неизменным. Центральные и местные органы власти намерены усилить меры по восстановлению экономики, социальной поддержке населения, налаживанию работы ЖКХ, а также по борьбе с терроризмом и саботажем со стороны украинских боевиков, сказал глава региона.