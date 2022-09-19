"Металлург" выиграл четвёртый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Магнитогорский "Металлург" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл у владивостокского "Адмирала". Встреча, состоявшаяся на "Фетисов-арене", завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Уральская команда дважды отличилась в первом периоде, одержав четвёртую победу подряд. По шайбе забросили Егор Яковлев и Денис Зернов.

"Металлург" набрал 12 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьёва уступает только екатеринбургскому "Автомобилисту", у которого 13 баллов. "Адмирал" с девятью очками идёт на четвёртой позиции.