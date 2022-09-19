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19 сентября, 12:23

"Металлург" выиграл четвёртый матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Магнитогорский "Металлург" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл у владивостокского "Адмирала". Встреча, состоявшаяся на "Фетисов-арене", завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Уральская команда дважды отличилась в первом периоде, одержав четвёртую победу подряд. По шайбе забросили Егор Яковлев и Денис Зернов.

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"Металлург" набрал 12 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьёва уступает только екатеринбургскому "Автомобилисту", у которого 13 баллов. "Адмирал" с девятью очками идёт на четвёртой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Адмирал" – "Металлург" — 0:2

Шайбы: Яковлев 5' (0:1), Зернов 15' (0:2)

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ХК "Металлург"

Роман Фейгин

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