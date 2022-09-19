"Салават Юлаев" прервал серию из трёх поражений в КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл у хабаровского "Амура". Встреча, состоявшаяся на "Платинум-арене", завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Башкирская команда дважды отличилась в первом периоде. По шайбе забросили Иван Дроздов и Николай Кулёмин. Оба раза результативные передачи отдавал американский нападающий Александр Хмелевски.
"Салават Юлаев", прервавший серию из трёх поражений, набрал восемь очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Амур" с шестью баллами идёт на восьмой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Амур" – "Салават Юлаев" — 0:2
Шайбы: Дроздов 8' (0:1), Кулёмин 12' (0:2)
ХК "Салават Юлаев"