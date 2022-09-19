"Салават Юлаев" прервал серию из трёх поражений в КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл у хабаровского "Амура". Встреча, состоявшаяся на "Платинум-арене", завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Башкирская команда дважды отличилась в первом периоде. По шайбе забросили Иван Дроздов и Николай Кулёмин. Оба раза результативные передачи отдавал американский нападающий Александр Хмелевски.

"Салават Юлаев", прервавший серию из трёх поражений, набрал восемь очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Амур" с шестью баллами идёт на восьмой позиции.