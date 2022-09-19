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19 сентября, 11:35

"Салават Юлаев" прервал серию из трёх поражений в КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл у хабаровского "Амура". Встреча, состоявшаяся на "Платинум-арене", завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Башкирская команда дважды отличилась в первом периоде. По шайбе забросили Иван Дроздов и Николай Кулёмин. Оба раза результативные передачи отдавал американский нападающий Александр Хмелевски.

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"Салават Юлаев", прервавший серию из трёх поражений, набрал восемь очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Амур" с шестью баллами идёт на восьмой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Амур" – "Салават Юлаев" — 0:2

Шайбы: Дроздов 8' (0:1), Кулёмин 12' (0:2)

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ХК "Салават Юлаев"

Роман Фейгин

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