"Его личное желание": В сборной России назвали неприемлемым поведение защитника Сазонова из-за перехода в команду Грузии

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов в беседе с ТАСС раскритиковал поведение защитника "Динамо" Сабы Сазонова, который ранее отказался играть за нашу команду и будет выступать за Грузию.

"В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом. Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России", — заявил Галактионов.