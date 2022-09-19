"Его личное желание": В сборной России назвали неприемлемым поведение защитника Сазонова из-за перехода в команду Грузии
В молодёжной сборной России прокомментировал переход защитника Сазонова в команду Грузии
Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов в беседе с ТАСС раскритиковал поведение защитника "Динамо" Сабы Сазонова, который ранее отказался играть за нашу команду и будет выступать за Грузию.
"В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом. Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России", — заявил Галактионов.
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Ранее стало известно, что 20-летний Саба Сазонов отказался от приглашения в молодёжную сборную России по футболу и решил выступать за Грузию. Защитник вырос в Санкт-Петербурге, однако имеет грузинское гражданство.
ФК "Динамо", Москва