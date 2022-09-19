Лайф публикует видео последствий урагана в Москве, который вырывает деревья с корнем
В Москву пришли отголоски курского урагана, но синоптики призывают не паниковать
Жители столицы ощутили отголоски курского урагана: страшный ветер вырвал с корнем несколько деревьев, которые упали на автомобили и чуть не пробили окно в квартиру. Но синоптики серьёзных катаклизмов в Москве не ждут. Лайф публикует видео последствий стихии.
Последствия урагана в Москве. Видео © LIFE
На опубликованных кадрах видно, как сильный ветер повалил хрупкое дерево на припаркованные автомобили на улице Озёрной. А в посёлке Мосрентген у дома № 34 стихия оставила больший след — с корнем вырваны несколько крепких деревьев, одно из которых чуть не разбило окно в квартире на первом этаже.
Аналогичные последствия урагана и на Варшавском шоссе у дома № 122 — ветер повалил дерево на припаркованные иномарки. Как рассказал РИА" Новости" исполняющий обязанности главы управы района Филевский Парк Анатолий Гоманюк, от стихии наклонился временный пешеходный переход и задел машины, которые были припаркованы в неположенном месте. По его словам, инцидент произошёл вблизи дома № 1, к1, по улице Василисы Кожиной. К счастью, никто не пострадал.
Несмотря на эти неприятные последствия, метеорологи "Фобоса" призвали жителей столицы к спокойствию, ведь "разгула" урагана они не ожидают. Они пояснили, что буря была связана с прохождением холодного фронта, что усугублялось сильными ливневыми дождями, даже грозами. По словам специалистов, грозы сегодня в Москве не будет.
"Ветер будет порывистый: 8–13 м/с, порывы до 20 м/с. Сейчас в Московском регионе в аэропортах наблюдается ветер до 15–17 м/с. Ветер такой интенсивности сохранится и ближайшей ночью, завтра он уже ослабеет до 4–9 м/с. Такой ветер является потенциально опасным. Опасность его сводится к тому, что он может повалить плохо стоящие, не совсем здоровые деревья и, возможно, какие-то конструкции, поэтому просто необходимо быть осторожным", — сообщили изданию "Подъём" в центре погоды "Фобос".
Выбитые окна, снесённая крыша: Лайф снял с коптера общежитие в Курске, где в результате урагана погиб студент
Лайф рассказывал, что ураган привёл к массовому отключению света в Курской области, без света осталось 87 населённых пунктов. Позднее от последствий стихии погибло два человека. Первой жертвой стал студент колледжа — его убило оконной рамой, которую выбило ветром в общежитии. Второго погибшего обнаружили под упавшим деревом.
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