Лайф публикует видео последствий урагана в Москве, который вырывает деревья с корнем

Жители столицы ощутили отголоски курского урагана: страшный ветер вырвал с корнем несколько деревьев, которые упали на автомобили и чуть не пробили окно в квартиру. Но синоптики серьёзных катаклизмов в Москве не ждут. Лайф публикует видео последствий стихии.

Последствия урагана в Москве. Видео © LIFE

На опубликованных кадрах видно, как сильный ветер повалил хрупкое дерево на припаркованные автомобили на улице Озёрной. А в посёлке Мосрентген у дома № 34 стихия оставила больший след — с корнем вырваны несколько крепких деревьев, одно из которых чуть не разбило окно в квартире на первом этаже.

Аналогичные последствия урагана и на Варшавском шоссе у дома № 122 — ветер повалил дерево на припаркованные иномарки. Как рассказал РИА" Новости" исполняющий обязанности главы управы района Филевский Парк Анатолий Гоманюк, от стихии наклонился временный пешеходный переход и задел машины, которые были припаркованы в неположенном месте. По его словам, инцидент произошёл вблизи дома № 1, к1, по улице Василисы Кожиной. К счастью, никто не пострадал.

Несмотря на эти неприятные последствия, метеорологи "Фобоса" призвали жителей столицы к спокойствию, ведь "разгула" урагана они не ожидают. Они пояснили, что буря была связана с прохождением холодного фронта, что усугублялось сильными ливневыми дождями, даже грозами. По словам специалистов, грозы сегодня в Москве не будет.