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19 сентября, 12:39

Путин примет верительные грамоты у новых послов, в том числе из недружественных Южной Кореи и Кипра

Путин примет верительные грамоты у 24 новых иностранных послов

Президент Владимир Путин 20 сентября примет верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов иностранных государств. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля. В списке стран, чьи дипломаты приглашены на церемонию, фигурируют в том числе недружественные страны — Южная Корея, Кипр и Новая Зеландия.

"Церемония вручения верительных грамот традиционно пройдёт в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца", уточнили в Кремле.

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Напомним, что в списке недружественных для России стран и территорий фигурируют все страны ЕС, Япония, США, Южная Корея, а в конце июля в этот перечень включили острова Гернси и Мэн, а также Багамы.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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