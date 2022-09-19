Путин примет верительные грамоты у новых послов, в том числе из недружественных Южной Кореи и Кипра
Путин примет верительные грамоты у 24 новых иностранных послов
Президент Владимир Путин 20 сентября примет верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов иностранных государств. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля. В списке стран, чьи дипломаты приглашены на церемонию, фигурируют в том числе недружественные страны — Южная Корея, Кипр и Новая Зеландия.
"Церемония вручения верительных грамот традиционно пройдёт в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца", — уточнили в Кремле.
Напомним, что в списке недружественных для России стран и территорий фигурируют все страны ЕС, Япония, США, Южная Корея, а в конце июля в этот перечень включили острова Гернси и Мэн, а также Багамы.