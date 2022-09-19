Суд ЛНР приговорил переводчика ОБСЕ Петрова к 13 годам за госизмену

Верховный суд ЛНР приговорил переводчика миссии ОБСЕ Максима Петрова к 13 годам тюрьмы по делу о госизмене.

"Признать Петрова Максима Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 335 Уголовного кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", — приводит РИА "Новости" текст решения суда.

Обжаловать приговор Петров может в течение 10 дней.