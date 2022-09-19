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19 сентября, 12:45

Суд ЛНР приговорил переводчика ОБСЕ Петрова к 13 годам за госизмену

Верховный суд ЛНР приговорил переводчика миссии ОБСЕ Максима Петрова к 13 годам тюрьмы по делу о госизмене.

"Признать Петрова Максима Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 335 Уголовного кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", — приводит РИА "Новости" текст решения суда.

Обжаловать приговор Петров может в течение 10 дней.

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А ранее сегодня Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил также к 13 годам лишения свободы сотрудника миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова. Его также обвиняли в государственной измене.

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Александра Вишнякова
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