Суд ЛНР приговорил переводчика ОБСЕ Петрова к 13 годам за госизмену
Верховный суд ЛНР приговорил переводчика миссии ОБСЕ Максима Петрова к 13 годам тюрьмы по делу о госизмене.
"Признать Петрова Максима Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 335 Уголовного кодекса ЛНР, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет", — приводит РИА "Новости" текст решения суда.
Обжаловать приговор Петров может в течение 10 дней.
А ранее сегодня Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил также к 13 годам лишения свободы сотрудника миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова. Его также обвиняли в государственной измене.
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