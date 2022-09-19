Спецоперация стала для европейцев шансом сбросить с себя бремя зависимости от США

Одной из задач проводимой Россией спецоперации на Украине является изменение мирового порядка — предоставление возможности странам Европы самостоятельно определять свою внутреннюю и внешнюю политику без оглядки на Вашингтон. Об этом Лайфу рассказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Эльдар Есиев.

Он напомнил, что ещё в советский период американская дипломатия доминировала в процессе принятия решений в Западной Европе. Не изменилась ситуация и с развалом СССР. А в последние годы санкционная политика против России, организованная США, захлестнула Евросоюз.

"Начало СВО эскалировало ситуацию. Европейские политики напрочь забыли про свои внутриполитические задачи и рьяно пустились защищать проамериканский однополярный мировой порядок. Однако такая санкционная гонка привела к негативным последствиям в первую очередь для граждан Старого Света. Близится зима, а энергоресурсы в европейских хранилищах быстро заканчиваются", — пояснил эксперт.

Есиев отметил, что европейцы уже пытаются трезво смотреть на ситуацию. Так, оппозиция во Франции и Греции активно продавливает тему изменения курса в отношении России. Но в европейских государствах выборы нескоро, а решения нужно принимать уже сейчас, заметил аналитик. Жители Европы всерьёз беспокоятся, что конфликты с Москвой сказываются на цене электроэнергии и газа, об этом пишут, в частности, немецкие СМИ.

"Спецоперация — возможность в том числе для граждан Европы посмотреть на политическое состояние своих стран и уйти от прямой зависимости от США, стать вновь независимым субъектом мировой политики", — резюмировал политолог.