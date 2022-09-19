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19 сентября, 12:56

Россия будет оформлять единые электронные визы для граждан 52 стран

Министерство иностранных дел России планирует до конца года завершить модернизацию сайта по выдаче электронных виз иностранцам. Получить их смогут граждане 52 иностранных государств.

"В настоящее время проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта МИД России по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз с целью обеспечения их эффективной защиты от беспрецедентно массированных DDoS-атак. Указанные работы планируется завершить к концу текущего года", — говорится в сообщении ведомства.

В МИД уточняют, что электронные визы смогут оформить граждане 52 иностранных государств, а въезжать в РФ они будут через 92 пункта пропуска.

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А тем временем Евросоюз, напротив, усложнил процесс получения туристических виз для граждан России, из-за чего сроки и критерии для одобрения соответствующих документов сильно выросли, а некоторые страны и вовсе перестали впускать россиян на свою территорию.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Александра Вишнякова
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