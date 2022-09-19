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19 сентября, 13:43

У кого может развиться язва желудка

Диетолог Дианова рассказала, кто подвержен развитию язвы желудка

К язве желудка может привести множество факторов (стресс, хеликобактер пилори, неправильное питание, бесконтрольный приём лекарств), рассказала телеканалу "Москва 24" врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Причиной может стать и неадекватная работа сфинктеров желудка выходного отдела.

"Нерациональное питание, очень высокий уровень хронического стресса способны вызывать язвенное поражение желудка. А также бесконтрольный приём препаратов. Зачастую это гормоны и обезболивающие", — заявила Дианова.

Специалист подчеркнула, что стресс может спровоцировать спазм сосудов и нарушение микроциркуляции. При частых эмоциональных перегрузках может произойти повреждение слизистой желудка. Это же касается и неправильного питания. В "красной зоне" — жареный фастфуд, который имеет жёсткую корочку, тяжело усваиваемую и содержащую в себе канцерогены.

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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