Путин завтра встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины Додиком

Президент РФ Владимир Путин 20 сентября встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком. Эту информацию подтвердил сегодня, 19 сентября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да. Есть", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли такая встреча в планах президента.