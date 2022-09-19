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19 сентября, 13:35

Путин завтра встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины Додиком

Президент РФ Владимир Путин 20 сентября встретится с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорадом Додиком. Эту информацию подтвердил сегодня, 19 сентября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да. Есть", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли такая встреча в планах президента.

Лидеры балканских стран попросили Эрдогана обсудить с Путиным зимние поставки газа

Лидеры балканских стран попросили Эрдогана обсудить с Путиным зимние поставки газа

Ранее о возможной встрече Милорада Додика с Владимиром Путиным 20 сентября сообщал руководитель Представительства Республики Сербской в Москве Душко Перович. Ожидается, что политики обсудят двусторонние отношения, вопросы энергетики, а также политическую ситуацию в балканском регионе и мире.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке

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