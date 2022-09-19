Россияне массово скупают новогодние туры в Турцию

Россияне уже начали готовиться к новогодним каникулам и стали раскупать зимние туры в Турцию. Причём по сравнению с прошлым годом продажи путёвок выросли уже в несколько раз. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

При этом эксперты считают, что значительный рост ранних продаж связан с ограниченным количеством рейсов и опасениями упустить выгодное предложение. Особой популярностью пользуются новогодние туры в Стамбул, однако не исключено, что в ближайшее время их продажи увеличатся ещё на 30–40%. Кроме того, покупают путёвки в Анталью и на турецкие горнолыжные курорты.

Вместе с продажами растёт и сама цена туров. Однако в АТОР не видят в этом ничего криминального — говорят, что ценник находится на допустимом уровне. Так, если побеспокоиться о новогоднем отдыхе заранее и забронировать тур уже сейчас, то можно найти предложение, где за семь дней на двоих просят всего 170 тысяч рублей, а за три-четыре ночи и вовсе 86 тысяч.