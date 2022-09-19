В Киргизии заявили, что бои на границе не помешают матчу со сборной России по футболу
Конфликт на границе с Таджикистаном не помешает сборной Киргизии по футболу провести товарищеский матч с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Киргизский футбольный союз.
Ближайшую товарищескую встречу сборная России планирует провести 24 сентября в Бишкеке против команды Киргизии. С 19 по 22 сентября игроки будут тренироваться на базе в подмосковном Новогорске, после чего вылетят в Бишкек.
"Угроз, если вы имеете в виду приграничное вторжение соседней республики, нет. Территориально это находится в другом уголке страны. Что касается билетов, то они пока не поступили в продажу. Ожидаем, что это произойдёт на днях", — заявили в Киргизском футбольном союзе.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились об этом, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. 17 сентября после нескольких обстрелов в Баткенской области Киргизии был введён режим ЧС.
В Минздраве Киргизии сообщили о гибели 59 человек в ходе пограничного конфликта. Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми заявил, что в ходе пограничного конфликта с Киргизией страна потеряла 41 человека.
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