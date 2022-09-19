В Киргизии заявили, что бои на границе не помешают матчу со сборной России по футболу

Конфликт на границе с Таджикистаном не помешает сборной Киргизии по футболу провести товарищеский матч с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Киргизский футбольный союз.

Ближайшую товарищескую встречу сборная России планирует провести 24 сентября в Бишкеке против команды Киргизии. С 19 по 22 сентября игроки будут тренироваться на базе в подмосковном Новогорске, после чего вылетят в Бишкек.