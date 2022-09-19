Таджикистан подтвердил гибель 41 человека в ходе пограничного конфликта с Киргизией
Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми сообщил, что в ходе пограничного конфликта с Киргизией страна потеряла 41 человека. Об этом он заявил на брифинге 19 сентября.
"В результате агрессивных действий Киргизии на данный момент мы можем подтвердить гибель 41 человека", — заявил дипломат.
Ранее в Минздраве Киргизии сообщили о гибели 59 человек в ходе пограничного конфликта. Более того, в стране также оценили ущерб, нанесённый государству. По словам секретаря Совбеза Киргизии Марата Иманкулова, речь идёт о сумме, равной 17 миллионам долларов.
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Getty Images / Presidency of Kyrgyzstan