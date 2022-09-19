НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 сентября, 12:17

Таджикистан подтвердил гибель 41 человека в ходе пограничного конфликта с Киргизией

Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми сообщил, что в ходе пограничного конфликта с Киргизией страна потеряла 41 человека. Об этом он заявил на брифинге 19 сентября.

"В результате агрессивных действий Киргизии на данный момент мы можем подтвердить гибель 41 человека", — заявил дипломат.

В Киргизии сообщили об увеличении числа погибших в конфликте с Таджикистаном

В Киргизии сообщили об увеличении числа погибших в конфликте с Таджикистаном

Ранее в Минздраве Киргизии сообщили о гибели 59 человек в ходе пограничного конфликта. Более того, в стране также оценили ущерб, нанесённый государству. По словам секретаря Совбеза Киргизии Марата Иманкулова, речь идёт о сумме, равной 17 миллионам долларов.

Обложка ©

Getty Images / Presidency of Kyrgyzstan

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров