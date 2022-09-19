Таджикистан подтвердил гибель 41 человека в ходе пограничного конфликта с Киргизией

Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми сообщил, что в ходе пограничного конфликта с Киргизией страна потеряла 41 человека. Об этом он заявил на брифинге 19 сентября.

"В результате агрессивных действий Киргизии на данный момент мы можем подтвердить гибель 41 человека", — заявил дипломат.