Киргизия оценила ущерб из-за конфликта с Таджикистаном в 17 миллионов долларов

Секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов оценил ущерб от конфликта с Таджикистаном в полтора миллиарда сомов, что составляет порядка 17 миллионов долларов.

"По предварительным данным, материальный ущерб составил полтора миллиарда сомов. Это не окончательные цифры", — сказал он на пресс-конференции, отметив, что сумма ещё может возрасти.