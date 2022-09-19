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19 сентября, 11:30

Киргизия оценила ущерб из-за конфликта с Таджикистаном в 17 миллионов долларов

Секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов оценил ущерб от конфликта с Таджикистаном в полтора миллиарда сомов, что составляет порядка 17 миллионов долларов.

"По предварительным данным, материальный ущерб составил полтора миллиарда сомов. Это не окончательные цифры", — сказал он на пресс-конференции, отметив, что сумма ещё может возрасти.

Иманкулов также отметил, что оказались разрушены и сожжены многие объекты инфраструктуры, дома и учреждения. При этом он заверил, что восстановительные работы по указу президента начнутся уже в скором времени.

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Минздрав Киргизии: В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибло 59 человек

Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились об этом, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. 17 сентября после нескольких обстрелов в Баткенской области Киргизии был введён режим ЧС. 18 сентября МИД Таджикистана обвинил Киргизию в создании образа агрессора.

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ТАСС / AP / Danil Usmanov

Николь Вербер

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