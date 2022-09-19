ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября 2022, 13:27
5384

Зеленский приказал создать 15 военных администраций в Херсонской области

На Украине объявили о создании 15 военных администраций в городах и посёлках Херсонской области, территория которой находится под полным контролем ВС России с марта. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

Сельские военные администрации должны появиться, согласно документу, в населённых пунктах Аскания-Нова, Борозенское, Горностаевка, Новониколаевка, Новотроицкое, Станислав и других. Также планируется создать Херсонскую городскую администрацию Херсонского района. Для реализации указа Зеленский поручил Генштабу ВСУ и областным властям принять все необходимые меры.

Зеленский сменил глав управлений СБУ в Черниговской и Херсонской областях
Зеленский сменил глав управлений СБУ в Черниговской и Херсонской областях

Напомним, замруководителя Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ежедневно получает угрозы, как и его семья. Он считает, что лично президент Украины Владимир Зеленский дал указание его ликвидировать.

BannerImage

Getty Images / Alexey Furman

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar