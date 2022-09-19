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19 сентября, 13:27

Зеленский приказал создать 15 военных администраций в Херсонской области

На Украине объявили о создании 15 военных администраций в городах и посёлках Херсонской области, территория которой находится под полным контролем ВС России с марта. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

Сельские военные администрации должны появиться, согласно документу, в населённых пунктах Аскания-Нова, Борозенское, Горностаевка, Новониколаевка, Новотроицкое, Станислав и других. Также планируется создать Херсонскую городскую администрацию Херсонского района. Для реализации указа Зеленский поручил Генштабу ВСУ и областным властям принять все необходимые меры.

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Напомним, замруководителя Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ежедневно получает угрозы, как и его семья. Он считает, что лично президент Украины Владимир Зеленский дал указание его ликвидировать.

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Getty Images / Alexey Furman

Татьяна Миссуми

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