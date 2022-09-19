Минобороны России показало видео боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, которые в ходе "Операции Z" уничтожают живую силу и технику ВСУ. Ролик опубликован в телеграм-канале военного ведомства.

Кадры боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28. Видео © Telegram / Минобороны России

Российские лётчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар, таким образом увеличивая ударный потенциал. А особая тактика позволяет им становиться невидимыми для ВСУ.

"Подлёт в зону боевого применения совершается на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Это позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника", — рассказали в министерстве.