Дуэт Ка-52 и Ми-28 сняли на видео во время тайной миссии против ВСУ
Минобороны РФ показало видео уничтожения противника дуэтом вертолётов Ка-52 и Ми-28
Минобороны России показало видео боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, которые в ходе "Операции Z" уничтожают живую силу и технику ВСУ. Ролик опубликован в телеграм-канале военного ведомства.
Кадры боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28. Видео © Telegram / Минобороны России
Российские лётчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар, таким образом увеличивая ударный потенциал. А особая тактика позволяет им становиться невидимыми для ВСУ.
"Подлёт в зону боевого применения совершается на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Это позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника", — рассказали в министерстве.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки ВКС РФ сбили американские ракеты HARM и снаряды HIMARS под Херсоном. Вместе с тем были перехвачены две баллистические ракеты "Точка-У" и часть снарядов РСЗО "Ольха".
Telegram / Минобороны России