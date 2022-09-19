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Регион
Опубликовано 19 сентября 2022, 12:05
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Дуэт Ка-52 и Ми-28 сняли на видео во время тайной миссии против ВСУ

Минобороны РФ показало видео уничтожения противника дуэтом вертолётов Ка-52 и Ми-28

Минобороны России показало видео боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, которые в ходе "Операции Z" уничтожают живую силу и технику ВСУ. Ролик опубликован в телеграм-канале военного ведомства.

Кадры боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28. Видео © Telegram / Минобороны России

Российские лётчики совершают вылеты в составе смешанных боевых пар, таким образом увеличивая ударный потенциал. А особая тактика позволяет им становиться невидимыми для ВСУ.

"Подлёт в зону боевого применения совершается на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Это позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника", — рассказали в министерстве.

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Ранее в Минобороны России сообщили, что за прошедшие сутки ВКС РФ сбили американские ракеты HARM и снаряды HIMARS под Херсоном. Вместе с тем были перехвачены две баллистические ракеты "Точка-У" и часть снарядов РСЗО "Ольха".

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Telegram / Минобороны России

Ирина Фальке
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