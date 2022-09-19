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Опубликовано 19 сентября 2022, 11:56

Три человека погибли в результате удара ВСУ по рынку в Донецке

В результате ударов ВСУ по рынку "Сокол" в Кировском районе Донецка погибло три человека. Об этом сообщает в "Телеграме" в понедельник "Первый республиканский телеканал".

"На рынке "Сокол" на "Текстильщике" в Донецке погибли три продавца", — говорится в публикации.

Пожар, который в результате обстрела со стороны Украины охватил торговые ряды, к настоящему моменту ликвидирован.

Страшное видео с места трагедии, где ВСУ убивали мирных жителей натовским калибром
Страшное видео с места трагедии, где ВСУ убивали мирных жителей натовским калибром

Ранее Лайф сообщал, что в Донецке в результате обстрела ВСУ загорелся местный рынок. Также в результате ударов украинской стороны по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе города погибло 13 мирных жителей. Количество раненых уточняется.

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Telegram / "Первый республиканский телеканал"

Ирина Фальке
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