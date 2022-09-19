Три человека погибли в результате удара ВСУ по рынку в Донецке
В результате ударов ВСУ по рынку "Сокол" в Кировском районе Донецка погибло три человека. Об этом сообщает в "Телеграме" в понедельник "Первый республиканский телеканал".
"На рынке "Сокол" на "Текстильщике" в Донецке погибли три продавца", — говорится в публикации.
Пожар, который в результате обстрела со стороны Украины охватил торговые ряды, к настоящему моменту ликвидирован.
Ранее Лайф сообщал, что в Донецке в результате обстрела ВСУ загорелся местный рынок. Также в результате ударов украинской стороны по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе города погибло 13 мирных жителей. Количество раненых уточняется.
Telegram / "Первый республиканский телеканал"